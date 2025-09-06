أخطر يومين في سبتمبر.. 4 أبراج تواجه عاصفة الحب والمال والعمل

كتبت- أسماء العمدة:

بين كسوف قمري في 7 سبتمبر وكسوف شمسي في 21 سبتمبر، يقف مواليد 4 أبراج أمام منعطفات صعبة؛ إذ يواجه بعضهم توترات عاطفية، فيما يتعرض آخرون لضغوط مهنية ومالية.

وبينما يعتبرها الفلك "أيامًا خطرة"، تبقى النصيحة الأهم هي التريث وتجنب القرارات المصيرية حتى تنقشع العاصفة الكونية.

وبحسب صحيفة Times of India، فإن مواليد الثور، الميزان، السرطان، والعقرب سيكونون الأكثر تأثرًا بهذه الظواهر، حيث تنتظرهم تحديات على الصعيدين العاطفي والمهني.