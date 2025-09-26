حدائق مهجورة حول العالم.. 5 صور لـ بيوت زجاجية احتضنتها الطبيعة

كتب – سيد متولي

تثير صور البيوت الزجاجية المهجورة مشاعر متباينة، حيث يتجلى فيها تمرد الطبيعة على ما حاول الإنسان ترويضه، هذا ما سعى لتوثيقه المصور الفرنسي رومان فييون، من خلال مشروعه التصويري "الحدائق السرية"، الذي التقط فيه مشاهد لبيوت زجاجية مهجورة أصبحت اليوم موطنا لطبيعة استعادت سيادتها.

فييون يصف تجربته قائلا: "حين نتأمل هذه الصور، لا يسعنا إلا أن نتساءل عن حكاية تلك الأوراق التي غطت الزجاج الملون الصدئ، وعن تلك الهياكل المعدنية التي ابتلعتها النباتات".

وتابع: "كانت هذه البيوت الشتوية مصممة في الأصل لحماية النباتات من تقلبات الطقس والحيوانات والتهديدات الخارجية، والمفارقة أن الطبيعة التي وضعت خلف الزجاج، بدت وكأنها شعرت بالأسر، لتعود وتكسر القيود وتستعيد حريتها"، بحسب ما جاء في موقع boredpanda.

وأضاف: "أصبحت هذه النباتات اليوم جزءا من المكان، متداخلة معه بشكل يصعب فصله، في مشهد بصري أقرب إلى لوحة انطباعية، تغيب عنها اليد البشرية، وتسلط الضوء على جمال فوضوي يصعب احتواؤه".

مشروع "الحدائق السرية" لا يوثق فقط مشاهد زوال البنى الصناعية، بل يطرح تساؤلات عميقة حول العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وحدود السيطرة والاحتواء.

وبحسب فييون، فإن هذه المشاهد لا تكتفي بإثارة الإعجاب البصري، بل تطرح تساؤلا حول ماذا سيحدث لكوكب الأرض في حال اختفاء البشر فجأة؟، ورغم غياب الإنسان عن هذه الصور، إلا أن بصماته لا تزال واضحة في كل زاوية، من الهياكل المعدنية الصدئة إلى الزجاج المهشم والممرات المكسوة بالنباتات.

ويشير فييون إلى أن الإجابات عن هذا السؤال تتغير مع مرور الزمن، وخاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها البشرية اليوم، مثل الأوبئة، التلوث، إزالة الغابات، تغير المناخ، والنزاعات المسلحة.

وبالنسبة للبعض، قد تبدو هذه الصور بمثابة تذكير صارخ بزوال محتمل، أو تحذير بصري لما قد تؤول إليه الأرض حين تترك لتتعافى أو لتنتقم من آثارنا.

وتعد هذه الصور بمثابة جرس إنذار، تذكرنا بأن الوقت يضيق، وتدفعنا للتفكير بما يمكن فعله اليوم لحماية البيئة قبل أن تتحول إلى رمز لمستقبل قاتم، فالكوكب الذي نعيش عليه لا بديل له، والمسؤولية جماعية.

