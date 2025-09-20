فندق تحت الماء.. غرف تطل على أسماك القرش مباشرة

كتب- أحمد الضبع:

تخيل أن تستلقي على فراشك بينما أسماك القرش تدور حولك، هذا ما يقدمه "أكواريوم باريس" بالتعاون مع موقع "Airbnb"، إذ يتاح لعدد محدود من الفائزين قضاء ليلة كاملة داخل غرفة زجاجية غارقة وسط حوض يضم 35 سمكة قرش.

وبحسب شبكة "CNN"، فإن الغرفة الشفافة مغمورة وسط حوض ضخم يحتوي على 3 ملايين لتر من المياه، لتمنح الضيوف تجربة غريبة في 11 و12 و13 أبريل، ويستضيف المغامر والغواص العالمي "فريد بويل" التجربة، بمشاركة عالم أحياء بحرية يشرح أسرار حياة أسماك القرش عن قرب.

المسابقة متاحة لأي شخص عمره فوق 18 عاما وبصحة جيدة، ويمكن التقديم عبر منصة "Airbnb" حتى 3 أبريل، وعلى المتقدمين كتابة رسالة قصيرة تشرح سبب أحقيتهم بالفوز، بلغات من بينها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية، وحتى الصينية واليابانية والكورية.

الغرفة تتسع لشخصين بسرير دائري، مع توفير العشاء والإفطار والخدمات الأساسية، والأهم أن المنظمين ينصحون الضيوف بتجنب مشاهدة فيلم الرعب الشهير "Jaws" قبل الحجز.

التجربة تأتي بعد مبادرة مشابهة لـ"Airbnb" مع معهد الفنون في شيكاغو، حيث أتيح للزوار الإقامة في نسخة طبق الأصل من غرفة الرسام العالمي "فان جوخ" أثناء أحد معارضه.

اقرأ أيضا:

رجل يعيش عامين كاملين بلا نوم.. لغز غريب يحير الأطباء

تقدم طعام القطط لضيوفها.. معلومات عن "أبخل مليونيرة في العالم"

"أم زياد الفلاحة".. حكاية بنت 15 سنة صنعت نجوميتها من وصفات الأكل

وجه ترامب يثير الجدل.. هل أصيب بسكتة دماغية؟