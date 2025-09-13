إعلان

تصدرت الترند.. محجبة تشارك في مسابقة ملكة جمال مصر 2025

02:30 ص السبت 13 سبتمبر 2025

766 مسابقة ملكة جمال مصر

كتبت- نرمين ضيف الله

أثارت مشاركة فتاة محجبة في مسابقة ملكة جمال مصر 2025 ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تباين واضح في ردود الأفعال.

ففي حين رأى مؤيدون أن مشاركتها تمثل كسرًا للقوالب النمطية واحتفاءً بالتنوع، عبّر آخرون عن استغرابهم أو سخروا من الفكرة، مشككين في توافق الحجاب مع المعايير التقليدية للمسابقة التي عُرفت تاريخيًا بمواصفات معينة في المظهر والزي.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور للمرشحة المحجبة أظهرت التفاعل بين المؤيدين والمعارضين، مما يعكس جدلًا مجتمعيًا أوسع حول مفاهيم الجمال والهوية والتمثيل في مصر، خاصة مع تصاعد حضور أصوات نسائية متنوعة دينيًا واجتماعيًا في الفضاء العام، بما في ذلك عروض الأزياء والإعلام والمسابقات.

