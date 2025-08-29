إعلان

عطر برائحة المطر يعزو الأسواق العالمية.. ما سر جاذبيته؟

01:00 م الجمعة 29 أغسطس 2025

عطر برائحة المطر يعزو الأسواق العالمية

background

كتب - محمود عبده:

تشهد الأسواق العالمية صعودًا لافتًا لصيحة العطور المستوحاة من رائحة المطر، أو ما يُعرف بالاسم العلمي "Petrichor".

بحسب موقع Glam Magazine، أصلح العطر اليوم تجربة وجدانية تحاكي الحنين والسكينة، وتجسد مشاعر يصعب ترجمتها بالكلمات، ومن بين كل الروائح العالقة في الذاكرة الإنسانية، تظل رائحة المطر الأولى بعد الجفاف الأكثر ارتباطًا بالطمأنينة والسلام الداخلي.

كيف تصنع رائحة المطر؟

رائحة المطر ليست اصطناعية كما يعتقد، لكنها ظاهرة طبيعية ناتجة عن تفاعل مركبات عضوية تنبعث من الأرض والنباتات عند ملامستها للمطر، ويُطلق عليها علميًا "Petrichor".

وقدمت عدة علامات تجارية عطورًا مستوحاة من هذه الرائحة الفريدة، من أبرزها Demeter بتركيبة تمزج بين البرغموت والمسك والجلد الأبيض، وMarissa Zappas التي طرحت إصدارًا يجمع بين لمسة ترابية منعشة ونفحات حمضية ناعمة، بينما اختارت AVESTAN تقديم العطر ضمن عرض أزياء فني في باريس، ليجسد "قطرة عاطفية" في تجربة بصرية نابضة.

لماذا ننجذب لرائحة المطر؟

ترتبط رائحة المطر في اللاوعي الجمعي بالسكينة والأمان، وتُعيد الإنسان إلى الطبيعة بعد ضجيج وصخب وجفاف طويل.

أسعار ومبيعات قياسية

حقق عطر "Rain" من علامة Clean Reserve مبيعات قياسية في الأسواق الأمريكية والأوروبية، حيث يبدأ سعر العبوة الصغيرة من 24 دولارًا، ويصل إلى 110 دولارات للنسخة الفاخرة.

