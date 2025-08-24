"الطول مجرد رقم".. 10 صور لأقصر عارضة أزياء في العالم تدخل جينيس

كتبت- أسماء العمدة:

دخلت الأمريكية وايلدين أومويث موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأقصر عارضة أزياء محترفة في العالم، في قصة تجسد قوة العزيمة وتحدي المستحيل، وفقًا لموقعي haitiantimes و guinnessworldrecords.

تعاني وايلدين، التي لا يتجاوز طولها 72 سم، من حالة نادرة تُعرف باسم "خلل تنسج سادان"، جعلتها تعتمد على كرسي متحرك لعدم قدرتها على المشي.

وبدأت تحدياتها منذ الولادة، حين لم يتوقع الأطباء أن تعيش أكثر من 24 ساعة، لكنها تمسكت بالحياة، ومكثت 6 أشهر في الرعاية الطبية الخاصة قبل أن تعود إلى منزلها.

ورغم تلك الظروف القاسية، لم تتخلَ عن حلمها. واليوم، وفي عمر الـ 22 عامًا، تجاوزت كل التوقعات، وشاركت في أسبوع الموضة بنيويورك، مؤكدة أن هدفها لم يكن مجرد تحقيق شغفها الشخصي، بل تمكين مجتمع الأقزام وإثبات أن الإنجاز لا يرتبط بالقامة، قائلة: "الطول مجرد رقم".

وكانت وايلدين قد حصلت في عام 2021 على لقب "أقصر امرأة غير قادرة على الحركة"، وهو اللقب الذي غيّر مجرى حياتها، وتأمل حاليًا في المزيد من الفرص داخل عالم عروض الأزياء والتعاون مع علامات تجارية كبرى، لتواصل رسالتها في الإلهام وكسر الصور النمطية.