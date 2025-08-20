عجائب الطبيعة.. 20 صورة لـ 8 حيوانات تمتلك أجمل عيون في العالم

كتبت- نرمين ضيف الله:

العيون في عالم الحيوان ليست مجرد أعضاء للرؤية، بل غالبًا ما تكون نوافذ إلى جمال الطبيعة وسحرها.

حين تلتقي الألوان الزاهية أو البُنى الغريبة أو التعبير العميق، تصبح هذه العيون شيئًا مبهرًا يستحق التعرف عليه.

في التقرير التالي نستعرض 8 من أجمل عيون الحيوانات حول العالم، حيث يغمرنا الجمال والتنوع بلمسة أنيقة وشاعرية، وفق "تايم أوف إنديا"، "thedodo".

الماعز

قد لا تكون الماعز مخيفة بشكل خاص، لكن عيونها المربعة الغريبة تختلف العديد من الحيوانات لها بؤبؤ مستطيل، ولكن عادةً ما يكون لها أيضًا قزحية داكنة، مما يجعلها أقل وضوحًا.

ويُزعم أن هذا التكيف يسمح للماعز بالرؤية بزاوية 320 درجة دون وجود بقعة عمياء أمامية.

البوم

يُخفي نعيق البومة اللطيف نيتها الشرسة في رصد قارض غافل في جوف الليل، برؤيتها الثنائية.

ولا تقتصر تكيفاتها للصيد ليلاً على بصرها المذهل فريشها الطويل والمسنن يُمكّنها من الطيران بصمتٍ شبه تام، ومخالبها القوية تُجبرها على قتل أي شيء تُمسكه.

الحبار

صورة أخرى لحدقة غريبة الشكل للحبار حدقة على شكل حرف "W" وقدرتها على رؤية استقطاب الضوء بدلاً من اللون كما يرى البشر، تُعدّ نظامًا بصريًا متباعدًا رائعًا.

لا توجد لديها بقعة عمياء، وتتطور عيونها وهي لا تزال في البيضة أظهرت الدراسات أن الحبار قد يفضل الفريسة التي تُشاهد قبل الولادة، حيث يُخطط مسبقًا لوقت الوجبة.

اليعسوب

اليعسوب هو أكثر المخلوقات مهارةً في الطيران في العالم، كما أنه يمتلك عيونًا مذهلة اليعسوب حشرات مفترسة، تصطاد الحشرات الأخرى وتلتهمها بفكوكها القوية بشكل مدهش.

تمنحها عيونها رؤيةً بزاوية 360 درجة، وتحتوي على خمسة أضعاف عدد أوجه العين الموجودة في أي حشرة أخرى.

الحرباء

تُعرف العين الجاحظة عيون الحرباء قادرة على الحركة بشكل مستقل، وإدراك العمق أحادي العين، ورؤية الأشعة فوق البنفسجية.

تتمتع الحرباء بإحدى أفضل حاسة البصر بين الزواحف، حيث يمكنها رؤية صورتين كاملتين في آن واحد، مع مراقبة محيطها بزاوية 360 درجة كاملة.

روبيان السرعوف

هنا نرى أروع مخلوق بصري عرفه الإنسان روبيان السرعوف فهذه الكائنات تمتلك رؤية ثلاثية، حيث تُشكل ثلاثة أقسام من العين إدراكها للعمق.

تمنح 12 صبغة مستقبلة للضوء وأربعة لتصفية الألوان روبيان السرعوف رؤيةً فائقة، وبعض الأنواع قادرة على رؤية جميع أنواع استقطاب الضوء الستة.

جميع هذه التكيفات مثيرة للإعجاب، ولكن ليس لكل منها سلف تطوري محدد بوضوح.

الحصان

عيون الخيول من أكبر عيون الثدييات البرية، ونظراتها العميقة غالبًا ما تُشبه البشر بشكلٍ غريب.

حدقاتها الأفقية تُساعدها على مسح مساحة واسعة عيونها ناعمة ومعبرة، وغالبًا ما تُزينها رموش طويلة.

كلب الهاسكي

تشتهر كلاب الهاسكي بعيونها الزرقاء الجليدية، وأحيانًا عين زرقاء وأخرى بنية، تتميز هذه العيون بجمالها وجاذبيتها، ما يمنحها مظهرًا يشبه الذئب أو أسطوريًا.