جاذبية وجمال.. تفوق 5 فتيات في مسابقة المواهب بفعاليات ملكة جمال مصر

كتبت- أسماء مرسي:

أُقيمت مسابقة المواهب لمتسابقات ملكة جمال مصر 2025 في فندق جيوان، كجزء من الفعاليات التي تهدف إلى تتويج ملكة مصر الجديدة.

وقدمت المتسابقات عروضا شملت الغناء، والرسم، والتمثيل، بالإضافة إلى الرقص الكلاسيكي والشعبي، ما أظهر مواهبهن المتعددة التي تتجاوز الجمال.

المنافسة وتكريم الفائزات

شهدت المسابقة منافسة قوية، وتم الإعلان عن أفضل 5 متسابقات في فئة المواهب:

إيريني يسري.

منار محمد.

جونير سمير.

سما كامل.

بنان ماهر.

ومسابقة ملكة جمال مصر منظمة معترف بها تحتفل بجمال المرأة المصرية الفريد وثقافتها، وتعمل على إبراز دورها في المجتمع وتمكينها من التعبير عن صوتها.

وتعمل الجهة المنظمة كعائلة واحدة، وتسعى لإحداث تأثير إيجابي في حياة المرأة المصرية.

تاريخ المسابقة

تأسست المسابقة "بنت مصر" عام 2016، كامتداد لمسابقة ملكة جمال مصر، التي تعود جذورها إلى عام 1927، وذلك بهدف تقديم نسخة حديثة تتماشى مع تطورات العصر.

جاء إطلاق المسابقة لإبراز مواهب السيدات المصريات وتعزيز ثقتهن بأنفسهن من خلال مشاركتهن.

وتسعى المنظمة من خلال هذه المسابقة إلى دعم المشاركات في خلق فرص جديدة لأنفسهن، وتمكينهن من تحقيق طموحات كانت تبدو بعيدة المنال قبل انضمامهن إلى المنافسة.