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ترقية وزواج.. 4 أبراج على موعد مع أخبار سعيدة في مايو

08:30 م الأحد 20 أبريل 2025
ترقية وزواج.. 4 أبراج على موعد مع أخبار سعيدة في مايو

ترقية وزواج.. 4 أبراج على موعد مع أخبار سعيدة في م

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كتبت- نرمين ضيف الله

مع حلول شهر مايو، تبدأ حركة الكواكب في التحول، حاملة معها طاقات متجددة وأجواء فلكية إيجابية تنعكس على بعض الأبراج، سواء على الصعيد المهني أو العاطفي.

وبحسب ما أوضحه خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، فإن أربعة أبراج تحديدًا تبرز خلال هذا الشهر كأكثر حظًا في تلقي أخبار سعيدة تتنوع بين فرص للترقية في العمل، أو خطوات رسمية في العلاقات العاطفية.

الأبراج الأكثر حظًا في مايو:

ابراج الابراج ابراج فلكية برج الجدي ابراج سعيدة

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