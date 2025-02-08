"شد السيفون" الأغرب.. 5 أشياء ممنوع فعلها حول العالم

كتب – سيد متولي

دائما ما نسمع عن أشياء محظورة حول العالم، لعل أبرزها سحب السيفون ليلا في سويسرا، لكن هل تعرف ما هو أغرب من ذلك؟، هذا ما يستعرضه موقع "sendmybag".

تناول الطعام في الشوارع

تناول الطعام في شوارع مدينة البندقية ممنوع، ويصل الأمر لدفع غرامة، فالسلطات تمنع تناول الطعام في الأماكن السياحية المزدحمة للحفاظ على نظافة المدينة ومنع الفوضى.

سحب السيفون

سحب السيفون بعد الساعة العاشرة مساء ممنوع في سويسرا، بسبب مكافحة الضوضاء، إذ أن صوت المياه المتدفقة مزعجا للجيران أثناء الليل.

أقلام الليزر

امتلاك أقلام الليزر أمر محظور في أستراليا، إذا كانت قوته تزيد عن 1 ملي وات، دون تصريح خاص، إذ أن هذه الأجهزة قد تشكل خطرا على سلامة الطائرات وتسبب إصابات خطيرة في العيون.

الملابس المموهة

ارتداء الملابس المموهة ممنوع في بربادوس وجامايكا وسانت لوسيا، لتجنب أي التباس مع القوات العسكرية، وقد تتعرض لغرامة أو حتى لمصادرة ملابسك إذا خالفت القاعدة.

الجبن غير المبستر

بعض أنواع الجبن غير المبستر غير قانوني في أمريكا، مثل الجبن الفرنسي الطازج، لمنع انتقال البكتيريا عبر الأطعمة.

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