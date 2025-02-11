"وقعت على الأرض".. زائرة تمزق لوحة نادرة في متحف إيطالي بطريقة كوميدية

كتب – سيد متولي

أثناء زيارتها لمتحف في بريشيا بإيطاليا، تعثرت سائحة وسقطت على الأرض، لتلحق أضرارًا بلوحة نادرة تعود للقرن السادس عشر.

وبحسب صحيفة "جيورنالي دي بريشيا" الإيطالية، وقعت الحادثة في متحف سانتا جوليا، الذي كان يعرض القطعة الفنية للسياح، والآن، تحتاج اللوحة إلى ترميم مرة أخرى.

وفقدت المرأة توازنها، وأثناء سقوطها، استندت على لوحة لفنان عصر النهضة، موريتو، من بريشيا ، واسمه الحقيقي أليساندرو بونفيسينو، ما أدى إلى تمزيق قماش اللوحة في الزاوية اليمنى، ولم يسفر الحادث عن إصابة السيدة.

وقال ستيفانو كارادجوف، مدير مؤسسة متاحف بريشيا، إن مثل هذه الحوادث تحدث، خاصة في ظل العدد الكبير من الزوار في المعرض هذه الأيام.

واللوحة التي تضررت من أعمال الفنان موريتو، ويعود تاريخها إلى الفترة ما بين 1522 و1524، وأكدت إدارة المتحف، أن الضرر قابل للإصلاح، وتقدر الخسائر بعدة آلاف من اليورو، وسيغطي التأمين هذا المبلغ، وهناك فرصة لترميم اللوحة وإعادتها إلى المعرض في وقت لاحق من هذا العام.

وعُرضت اللوحة في أكتوبر الماضي بعد جهود مكثفة للحفاظ عليها، وتم استدعاء الخبير الذي نفذ أعمال الترميم على الفور إلى المتحف، ولم تكن محمية بغطاء زجاجي أو أي تدابير أمان أخرى.

اقرأ أيضًا:

"تبدأ بـ 50 جنيهاً".. أفضل 5 هدايا مثالية للرجال في عيد الحب 2025

رحلة الموت السريع.. أخطر 5 طرق في العالم

"مهجورة في مطار برلين".. فرض أكثر من 200 ألف دولار رسوم على سيارة لهذا السبب

يكافح مرض العصر.. فوائد صحية غير متوقعة لحليب الإبل

ماذا يحدث لقلبك وجسمك عندما تأكل ليمونة واحدة يوميا؟.. 5 فوائد صحية