"حظه في رجليه".. رجل يربح مليون دولار بالصدفة

"حظه في رجليه"، مثل مصري قديم يصف الشخص الذي يربح دائما دون عناء، وقد تحقق هذا المثل حرفيا لرجل من ولاية ميشيغان الأمريكية، فاز بمليون دولار في اليانصيب بعد أن اشترى تذكرة تركها شخص آخر على "تربيزة" في محطة وقود.

ووفقا لموقع WestVicNews، اشترى الفائز الذي فضل عدم الكشف عن هويته، تذكرة بقيمة 10 دولارات من لعبة Blazing Suits خلال زيارة لمحطة في ديترويت.

وقال الفائز: "كانت هناك تذكرة من اللعبة موضوعة على التربيزة قرر شخص آخر عدم شرائها، فقمت بشرائها"، مضيفا أن اكتشاف فوزه كان "نعمة حقيقية".

اختار الفائز استلام جائزته دفعة واحدة بمبلغ تقريبي قدره 693,000 دولار، بدلا من الدفعات السنوية.

وأوضح أنه يخطط لتوفير المال لمستقبل احتياطي، مضيفا: "الفوز شعور رائع، لكنه أيضا يفرض ضغطا كبيرا لأن ذهنك يبدأ بالتفكير في جميع الأمور التي يمكنك القيام بها بهذا المبلغ من المال".

ويأتي هذا الفوز ضمن سلسلة قصص حظ غير تقليدية في ميشيغان هذا العام، منها فوز امرأة بمبلغ 100,000 دولار في لعبة Powerball بعد أن استخدمت أداة ChatGPT لاختيار أرقامها.