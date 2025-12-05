كتبت- أسماء العمدة:

مع انتقال الشمس هذه الأيام إلى برج القوس، تبدأ حركة فلكية جديدة تحمل طاقة مختلفة تمامًا عن الأسابيع الماضية. فمرحلة القوس تُعد من أكثر الفترات التي تزداد فيها الحظوظ وتتحرك فيها الأمور الراكدة، خصوصًا لمواليد بعينها ينتظرها انفراجة حقيقية على مستوى المال والعاطفة والعمل.

وفيما يلي أبرز 5 أبراج تشير التوقعات إلى أنها ستشهد فرحة ملحوظة خلال الأيام القادمة، وفقًا لما ذكره خبير الفلك صلاح أكرم لمصراوي".