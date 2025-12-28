إعلان

أغرب الوظائف حول العالم.. منها البكاء في الجنازات

كتب : نرمين ضيف الله

02:00 م 28/12/2025

صورة تعبيرية

في عالم الوظائف، هناك ما هو معتاد، وما هو غريب لدرجة يصعب تصديقه.

بعض هذه الوظائف موجود فعلا، وتشمل مهام غير تقليدية وتدفع رواتب مغرية جدا.

مراقب الطلاء يجف

في المملكة المتحدة هناك من يعمل مجرد مراقبة الطلاء وهو يجف، وتسجيل الملاحظات عن التغييرات في اللون والملمس كتجربة في صناعة الدهانات، بحسب موقع "Undercover Recruiter".

المشاهدة الاحترافية لمنصة Netflix

شركة نيتفليكس استعانت فعلا بأشخاص يعملون على مشاهدة محتوى البث الطويل والمراجعة قبل عرضه للجمهور، لمساعدة المنصة في توصيف العروض وتصنيفها، وفقا لموقع "CareerAddict".

دفع الناس في المترو

في بعض دول آسيا مثل اليابان توظف أشخاصا يدفعون الركاب داخل عربات القطار خلال أوقات الذروة لضمان إغلاق الأبواب وانطلاق القطارات في الوقت المحدد.

البكاء في الجنازات

في بعض الثقافات يستأجر معزين محترفين لإبداء الحزن والبكاء في جنازات لا يتوفر فيها أقارب أو أصدقاء، بهدف إظهار احترام لذوي المتوفى.

عامل مستخلص سم الثعابين

التعامل مع الثعابين الخطيرة واستخلاص سمها لاستخدامه في صناعة مضادات السموم يعد من الوظائف النادرة والعالية الأجر، رغم المخاطر الواضحة.

