رجل لم يستطع الخروج من "البانيو" لمدة خمسة أيام.. لهذا السبب

كتب - محمود عبده:

في حادث غريب، واجه رجل في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية صعوبة كبيرة بعد أن علق في حوض الاستحمام "البانيو" لمدة خمسة أيام بسبب زيادة وزنه، مما استدعى تدخل رجال الإنقاذ لإخراجه بأمان.

وفقا لموقع Gazeta، فإن الحوادث المرتبطة بالصعوبات الحركية والأماكن غير المعدة للأشخاص ذوي الوزن الزائد قد تتكرر إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة داخل المنازل.

وذكر بيان صادر عن وزارة حالات الطوارئ أن طاقم الإنقاذ من وحدة "فيغا-2" وصل إلى الموقع بناء على بلاغ المسعفين، وتم إخراج الرجل الذي عانى من قرحة الفراش نتيجة تعرضه الطويل للضغط على جسمه، وتم تسليمه إلى المسعفين لتلقي العلاج اللازم.

وحثت وزارة الطوارئ السكان على تعديل مرافق المنازل لتتناسب مع احتياجات ذوي الحركة المحدودة، مثل تركيب تجهيزات حمام خاصة أو استبدال أحواض الاستحمام التقليدية بكابينة دش لتقليل المخاطر وجعل الحياة اليومية أكثر أمانا.

وليس هذا الحادث الأول من نوعه، فقد واجه سكان آخرون مشاكل مماثلة، مثل حالة رجل في موسكو علق في مدخل المبنى بسبب وزنه الزائد، مما تطلب تدخل رجال الإنقاذ لنقله إلى سيارة الإسعاف بمساعدة الأطباء وأفراد أسرته.

ويشير الخبراء إلى أهمية الانتباه للصحة العامة ومراقبة الوزن، حيث يمكن للوقاية والتكيف مع الظروف المعيشية أن يمنعا وقوع حوادث مشابهة مستقبلا.