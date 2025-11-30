الشتاء واستهلاك الكهرباء… احذر هذه الأجهزة ترفع الفاتورة

مع حلول فصل الشتاء، يلجأ الكثير من الأشخاصإلى استخدام أجهزة التدفئة وتسخين المياه وتحضير المشروبات الساخنة، لكن هذه الأجهزة تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في فاتورة الكهرباء.

أبرز الأجهزة عالية الاستهلاك

السخان الكهربائي

من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة، خاصة عند تشغيله لفترات طويلة مع انخفاض درجات الحرارة، تشغيل السخان طوال اليوم يؤدي إلى زيادة كبيرة في الفاتورة الشهرية، لذلك يُنصح باستخدامه بشكل محدود ومراقبة أوقات التشغيل، وفقا لموقعي "arabiaweather"، "ooba".

الغلاية الكهربائية

تستخدم الغلاية بشكل متكرر لإعداد الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة الأخرى، فهي تستهلك حوالي 310 كيلوواط شهريا عند الاستخدام المتكرر، ما يرفع فاتورة الكهرباء.

لذا ينصح بفصل الغلاية عن مصدر الكهرباء مباشرة بعد كل استخدام.

الدفاية الكهربائية

توفر الدفايات تدفئة سريعة للغرف، لكنها أيضا من الأجهزة عالية الاستهلاك للكهرباء، خاصة إذا تُركت تعمل لفترات طويلة.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء في الشتاء:

ذكرت هيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لتقليل الاستهلاك، منها:

استخدام المصابيح الموفرة للطاقة بدلا من العادية.

- إطفاء الأضواء خلال النهار عند وجود ضوء طبيعي.

- تشغيل السخان الكهربائي لنصف ساعة فقط قبل الاستخدام، وتجنب تشغيله طوال اليوم.

- تشغيل الغسالة بحمل كامل من الملابس بدلا من مرات متعددة بأحمال صغيرة.

- عدم ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترات طويلة للحفاظ على كفاءتها.

- فصل الأجهزة غير الضرورية مثل أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون بعد الاستخدام.

- فصل الشواحن والأجهزة الكهربائية عن مصدر الطاقة عند الانتهاء من استخدامها.