ما السبب وراء الشعور بتحرك "الأثاث"ليلا؟.. اعرف السر

الشعور بأن الأثاث يتحرك ليلاً أو أن هناك اهتزازًا خفيفًا في الغرفة يمكن أن يكون له عدة تفسيرات علمية ونفسية، وسأقسمها لك بوضوح، وفقاً لما ذكرته صحيفة the Times of India.

الاهتزازات الطفيفة في الجسم.

عندما تكونين على وشك النوم، قد تحدث انقباضات عضلية مفاجئة تشعرك وكأن السرير أو الأثاث يهتز. وهي ظاهرة طبيعية جدًا تسمى "نفضة النوم".

الدوار الكاذب أو اضطراب الاتزان

أحيانًا عند التعب أو بعد السهر الطويل أو الجلوس أمام الشاشات، يصاب المخ بخلل بسيط في تفسير الإشارات الحسية، فيشعر الشخص بأن الأشياء حوله تتحرك.

انخفاض ضغط الدم أو سكر الدم

إذا حدث ذلك عند الاستلقاء أو بعد الوقوف بسرعة، قد يسبب شعورًا مؤقتًا بعدم التوازن أو "اهتزاز الغرفة".

اهتزازات حقيقية في المبنى

بعض المناطق قريبة من الطرق السريعة، أو السكك الحديدية، أو المصانع، ما يسبب اهتزازًا طفيفًا في الأثاث ليلاً عندما يكون الجو هادئًا وصامتًا.

الخشب والمعدن يتمدّدان أو ينكمشان قليلًا مع برودة الليل، ما قد يصدر أصوات طقطقة خفيفة توهم بالحركة.

المراوح أو التكييف قد تُحدث اهتزازات طفيفة في الستائر أو الأثاث الخفيف، خصوصًا إذا كانت الأرضية غير مستقرة تمامًا.

أسباب نفسية قد تؤدي للشعور بهتزاز الأشياء ليلا

القلق والتوتر أو قلة النوم:

عندما يكون الذهن متعبًا أو خائفًا، تزداد حساسية الحواس، فيفسّر الدماغ أي صوت أو حركة بسيطة على أنها شيء أكبر.

الهلوسات الحسية أثناء النوم،

تحدث بين اليقظة والنوم، حيث يختلط الواقع بالأحلام، فيشعر الشخص أحيانًا أن شيئًا يتحرك حوله أو أن السرير يهتز.

متى يجب القلق؟

إذا كان الإحساس متكررًا جدًا أو يحدث أثناء اليقظة التامة.

إذا صاحبه دوار حقيقي، غثيان، أو رؤية الأشياء تتحرك.

في هذه الحالة، يُنصح بزيارة طبيب أعصاب أو أنف وأذن لفحص الاتزان والأعصاب الداخلية.

