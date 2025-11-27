يحتفل مواليد برج القوس بأعياد ميلادهم خلال الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر.

ويشتهر أصحاب هذا البرج بالمغامرة والتفاؤل، لكن شخصيتهم تخفي العديد من الجوانب المميزة والفريدة.

في شهر ميلادهم، إليكم أبرز 8 صفات لا تعرفونها عن مواليد برج القوس، وفقا لموقع "outlookindia".

البحث عن الحقيقة

يشتهر مواليد برج القوس بفضولهم الفطري واهتمامهم بالأسئلة الفلسفية الكبرى حول الحياة، كما لديهم شغف بالمعرفة يتجاوز الأمور السطحية، ما يجعلهم مفكرين متميزين.

السفر لغة حبهم

يُعرف مواليد القوس بشغفهم بالسفر واستكشاف أماكن جديدة، والتعرف على ثقافات مختلفة، بالنسبة لهم، السفر ليس مجرد هواية، بل وسيلة للنمو الشخصي واكتساب خبرات جديدة.

دائم الحركة والتنقل

يكرهون البقاء في مكان واحد لفترة طويلة، ويسعون باستمرار لتجارب وتحديات جديدة تُبقيهم منشغلين، هذه الطاقة المتواصلة تجعل الالتزام بالروتين صعبا أحيانا، لكنها تعزز روح المغامرة لديهم.

متفائلون بالفطرة

يمتاز مولود هذا البرج بالتفاؤل والطاقة الإيجابية المستمرة، ما يساعده ومن حوله على تجاوز الصعوبات والتحديات بسهولة أكبر.

صريح لكن صادق

يشتهر مولود هذا البرج بالصدق والصراحة، ويعبر عن أفكاره مباشرة دون مجاملة، ويُساء أحيانا فهم صراحته على أنها قسوة، لكن نواياه تكون نقية.

مستقلون للغاية

الاستقلالية سمة أساسية لمواليد القوس، يفضلون الحرية في متابعة شغفهم دون قيود، ويظهرون استقلالية كبيرة في علاقاتهم ومهنهم، مع احترامهم أيضا لحرية الآخرين.

حس فكاهي

يمتلك أيضا ذكاء حادا وروح دعابة تجعله يخفف من حدة المواقف المتوترة، طبيعته المرحة تساعده على مواجهة تحديات الحياة.

معلمون وملهمون بالفطرة

القوس يمتلك موهبة في تعليم الآخرين وإلهامهم، حبهم لمشاركة المعرفة وتجاربهم، بالإضافة إلى تفاؤلهم، يجعلهم قادرين على مساعدة الآخرين، سواء كمعلمين أو مرشدين أو أصدقاء داعمين.