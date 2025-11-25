بيع نسخة نادرة من العدد الأول لـ"سوبرمان" بـ9.12 مليون دولار

في صفقة قياسية، بيعت نسخة نادرة من العدد الأول لـ"سوبرمان" مقابل 9.12 مليون دولار خلال مزاد أقيم بولاية تكساس، بعد أن عثر عليها بالصدفة ثلاثة إخوة أثناء تنظيف منزل والدتهم الراحلة.

وفقا لما ذكره موقع arabic.cnn، اكتشف الإخوة النسخة داخل صندوق كرتوني مغطى بالصحف القديمة والغبار وخيوط العنكبوت، ضمن مجموعة صغيرة من الكتب الهزلية النادرة التي جمعتها والدتهم قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية في سان فرانسيسكو.

وكانت الأم الراحلة قد أخبرت أبناءها مرارا بأنها تملك مجموعة قيمة من القصص المصورة، لكنهم لم يشاهدوا هذه المجموعة إلا عند تجهيز المنزل للبيع والبحث عن تذكارات، وفق ما أفاد لون ألين، نائب رئيس قسم القصص المصورة في دار "هيريتج" للمزادات.

وبعد العثور على النسخة، تواصل الإخوة مع دار المزادات، مما دفع ألين للسفر إلى سان فرانسيسكو في بداية هذا العام لفحص نسخة "سوبرمان رقم 1" وعرضها على خبراء آخرين لتقييم قيمتها.

ويعد العدد الأول لـ"سوبرمان"، الصادر عام 1939 عن شركة ديتيكتيف كومكس، واحدا من النسخ القليلة المتبقية حتى اليوم، ويتميز بحالته الممتازة، ما جعله من بين أغلى النسخ المصورة مبيعا في التاريخ.