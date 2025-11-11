تجربة ولا أروع.. 10 صور ومعلومات عن أضخم فندق في العالم

إذا كنت تبحث عن تجربة فندقية غير عادية، فإن First World Hotelفي مرتفعات غينتينغ، ماليزيا، يعتبر واحدة من أضخم التجارب الممكنة، وعدد غرفه سيذهلك.

أين يقع الفندق

يقع الفندق في مرتـفعات غينتينغ (Genting Highlands)في ولاية باهانغ بماليزيا.

يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد غرف في فندق واحد، حيث وصل عدد غرفه إلى 7,351 غرفة في يونيو 2015 وفق "Guinness World Records".

الفندق يتكون من برجين أو أكثر ويحتوي على مرافق ضخمة مثل مركز تسوق، ألعاب ترفيهية، وكازينو.

لماذا يُعتبر ضخمًا؟

لأن وجود أكثر من 7 آلاف غرفة يعني إمكانية استضافة عدد هائل من الضيوف في وقت واحد، كما لو كان فندقًا يشبه بلدة صغيرة.

بالمقارنة، فنادق لاس فيغاس الكبيرة تحتوي عادةً على 4,000–6,000 غرفة فقط وفق All Top Everything.

يعكس هذا الحجم الكبير طابع المنطقة السياحي، حيث تستقبل غينتينغ آلاف الزوار يوميًا.

الرقم القياسي7,351 غرفة تم تسجيله رسميًا في 20 يونيو 2015.

هناك مشروع آخر في السعودية يسمى "Abraj Kudai" مخطط أن يحتوي على حوالي 10,000 غرفة، لكنه لم يُفتتح بعد ولم يُسجل رسمياً.

لماذا يرغب البعض بزيارته؟

لأن الإقامة في فندق بهذا الحجم تجربة فريدة بحد ذاتها، حيث الحركة داخل الفندق والمرافق المتنوعة لا مثيل لها.

وأيضًا الموقع حيث أن مرتفعات غينتينغ توفر مناخًا منعشًا وطبيعة جبلية خلابة بعيدًا عن صخب المدن.

قيمة مقابل السعر بسبب حجم الفندق الكبير، يمكنك إيجاد عروض جيدة مقارنة بفنادق أصغر.حسب الموسم والحجوزات.