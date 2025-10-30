ريشة تُباع بسعر خيالي يتجاوز الـ مليون و400 ألف جنيه لهذا السبب

فقد ملامحه في حادث.. رجل يحصل على أول وجه مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد

في واقعة فريدة من نوعها، بيعت ريشة نادرة ومحفوظة بحالة ممتازة لطائر الهويا المنقرض في مزاد بنيوزيلندا مقابل 46 ألف دولار نيوزيلندي (نحو 28,365 دولارًا أمريكيًا)، لتُسجل رسميًا أغلى ريشة في العالم.

طائر الهويا، الذي كان يعيش في نيوزيلندا، انقرض منذ أوائل القرن العشرين. وكان ريشه نادرًا حتى في زمن وصول الأوروبيين إلى الجزيرة، مما جعله مطمعًا لهواة جمع التحف وتجار الأزياء، وأدى ذلك في النهاية إلى اختفائه تمامًا.

ولا يزال ريش هذا الطائر يلقى تقديرًا كبيرًا بين جامعي المقتنيات النادرة، لذا لم يكن مفاجئًا أن تسجل ريشته هذا الرقم القياسي. فبينما كان من المتوقع أن تُباع بمبلغ 3 آلاف دولار أمريكي فقط، تجاوز السعر التقديري أضعافه ليصل إلى 28,365 دولارًا في المزاد الذي أُقيم العام الماضي.

وقالت ليا موريس، رئيسة قسم الفنون الزخرفية في دار ويب للمزادات، لصحيفة الغارديان:

“يُعتبر طائر الهويا طائرًا فريدًا ومحببًا لدى الكثيرين، ويمتاز ريشه بلونه البني الغني والمتلألئ، كما أنه ما زال محتفظًا بجودته دون أي تلف ناتج عن الحشرات.”

ويُعد ريش طائر الهويا ذا قيمة ثقافية وروحية كبيرة لدى شعب الماوري، إذ كان الزعماء يرتدونه كزينة للرأس تعبيرًا عن المكانة والهيبة.

المثير أن أغلى ريشة في العالم لا يتجاوز وزنها 9 جرامات فقط، أي أن قيمتها تعادل عدة أضعاف وزنها من الذهب.