احذر الصديق الزائف.. 7 تصرفات تكشف نواياه تجاهك



الصداقة أحد أهم ركائز الحياة، فهي ليست مجرد رفقة عابرة، بل مصدر دعم نفسي واجتماعي يعزز الثقة بالنفس ويساهم في بناء الهوية، ومع ذلك، لا يعني الابتسامة والود بالضرورة صدق العلاقة، إذ قد يختبئ وراءها صديق زائف يحمل نوايا مؤذية تؤثر على صحتك النفسية.

الأخصائية النفسية سيلفيا سيفيرينو، عبر منصة "تيك توك" أكدت على أهمية التمييز بين الصديق الحقيقي والزائف، مشددة على أن التعرف إلى العلامات المبكرة يحمي من علاقات مضرة.

ووفقاً لموقع ميرور، هناك 7 علامات تكشف الصديق المزيف:

المجاملة المفرطة

المديح المبالغ فيه غالبًا يخفي مصالح خفية، بعكس العفوية في الصداقة الحقيقية.

الظهور في الأوقات السعيدة فقط

الصديق الزائف يختفي عند الأزمات، بينما يساندك الصديق الحقيقي دائمًا.

إفشاء الأسرار

كشف الأسرار للنميمة يدل على زيف العلاقة.

تحويل العلاقة إلى منافسة

الصديق الزائف يشعر بالتهديد من نجاحك، على عكس الصديق الحقيقي الذي يفرح لإنجازاتك.

تغيّر السلوك مع الآخرين

الشخص المزدوج يظهر لطفًا أمامك وبرودًا مع الآخرين.

استخدام الشعور بالذنب كوسيلة للضغط

مثل ابتزازك عاطفياً بعبارات: "لو كنت صديقي حقًا لفعلت ذلك من أجلي".

التحدث عنك بسوء في غيابك

الصديق الحقيقي يقدم النقد مباشرة، لا خلف ظهرك.

الصداقة الحقيقية تدعمك وترفعك، بينما العلاقات المزيفة تثقلك وتستنزف طاقتك، معرفة هذه العلامات خطوة أساسية للحفاظ على صحتك النفسية وبناء علاقات صادقة ومستدامة.