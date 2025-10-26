6 أبراج تتمتع بشخصية قوية وتميل للسيطرة.. هل أنت منهم؟

كتب- محمود عبده:

بعض الأبراج تملك بطبيعتها حضورا طاغيا وشخصية قيادية يصعب تجاهلها، وهذه الصفات لا ترتبط فقط بتكوينهم الشخصي، بل تتأثر أيضا بالعناصر الفلكية التي ينتمون إليها، والكواكب المؤثرة عليهم، وحتى بأسلوبهم في التواصل والتعامل مع الآخرين.

ووفقا لموقع"تايمز أوف إنديا", إليك أكثر الأبراج التي يعرف مواليدها بقوة الشخصية والقدرة على الهيمنة، سواء في المواقف اليومية أو ضمن العلاقات الاجتماعية والمهنية: