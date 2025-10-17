إعلان

بيع كلب ذئب بـ5.6 مليون دولار.. الأغلى في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

04:00 م 17/10/2025

كادابومب أوكامي

شهدت الهند مؤخرا صفقة مثيرة للجدل في عالم الحيوانات، بعد بيع الكلب الذئب المعروف باسم "كادابومب أوكامي" مقابل 5.6 مليون دولار، ليصبح بذلك الأغلى في العالم.

ووفقا لموقع Times of India، يعد كادابومب أوكامي حالة فريدة، فهو حيوان هجين يجمع بين صفات الذئب وكلب الراعي القوقازي، ما يمنحه قوة جسدية وهيبة استثنائية.

ورغم أن عمره لا يتجاوز ثمانية أشهر، إلا أن وزنه وصل بالفعل إلى 75 كيلوجراما، ما يعكس ضخامته وسرعة نموه المذهلة.

وجرة بيع الكلب لأحد عشاق تربية الكلاب في الهند، وسط اهتمام واسع من محبي الحيوانات النادرة حول العالم، خاصة مع ندرة هذا النوع من الهجن وارتفاع قيمته السوقية بشكل غير مسبوق.

