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تميمة الحظ لعام 2025.. فيديو لـ مخلوق غريب يثير الجدل (فيديو)

04:00 م الجمعة 17 يناير 2025
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    تميمة الحظ لعام 20254
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    تميمة الحظ لعام 2025
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كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على تطبيق "إكس" تويتر سابقا يظهر مخلوق صغير غريب يدعى "سلطعون ملك" لم يشاهده الناس من قبل.

وأثار الفيديو الذي نشر من خلال حساب NOAA Fisheries المعني بحماية الحياة البحرية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لموقع "yahoo".

وحصد الفيديو أكثر من 10 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوع وأطلق على هذا المخلوق لقب "تميمة الحظ الرسمية لعام 2025."

وسلطعون الملك الصغير مخلوق بحري من نوع Neolithodes agassizii، يشبه لعبة صغيرة مغطاة بأشواك.

وكشفت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عبر تطبيق "إكس" تويتر سابقا، أن هذا المخلوق عثر عليه أثناء عملية في خليج المكسيك كانت تحاول جمع عينات من أنواع المرجان المتوسط ​​​​والعميقة لتربيتها في المختبرات والتكاثر.

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تميمة الحظ لعام 2025 مخلوق غريب يثير الجدل منوعات
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