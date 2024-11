أثار الجدل.. متجر ملابس يستبدل تماثيل المانيكان بفتيات حقيقية

كتبت- أسماء مرسي:

أقدم متجر ملابس نسائية في الصين على استبدال العارضات الدمى التقليدية بـ"عارضات أزياء بشريات"، يمشين على أجهزة المشي أمام واجهة المتجر، لعرض أحدث صيحات الموضة.

انتشر مقطع فيديو يوثق هذه التجربة الفريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت السيدات وهن يتحركن بكل رشاقة ومهنية، مرتديات أحدث التصاميم، ما أثار دهشة وإعجاب المارة الذين توقفوا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو لهذا المشهد غير التقليدي، وفقا لموقع "hindustantimes".

والهدف من هذه الخطوة هو تمكين العملاء من رؤية الملابس وهي ترتدى على جسم الإنسان أثناء الحركة، ما يساعدهم على تقييم مدى ملاءمتها وتأثيرها على الشكل النهائي.

أثارت هذه الفكرة جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن إعجابهم بهذه الخطوة التي تجعل تجربة التسوق أكثر واقعية، بينما رأى آخرون أنها استغلال للنساء وتحويلهن إلى "دمى متحركة" في سبيل تحقيق الأرباح.

