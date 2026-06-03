يعتبر البقدونس من أكثر الأعشاب استخداما في المطابخ، لكنه لا يقتصر على إضافة النكهة فقط، إذ يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي قد تقدم فوائد صحية متعددة للجسم.

وبحسب موقع Daily Medical، فإن البقدونس غني بفيتامينات A وC وK، إلى جانب عناصر مهمة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

هل يساعد البقدونس في ضبط السكر؟

تشير بعض الدراسات إلى أن البقدونس قد يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي والسكري.

كيف يدعم صحة القلب؟

يحتوي البقدونس على مضادات أكسدة مهمة مثل الكاروتينات وفيتامين C، وهي عناصر تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ما تأثيره على الكلى؟

يرتبط البقدونس بخصائص قد تساعد في دعم وظائف الكلى وتقليل احتمالات تكون الحصوات، إضافة إلى دوره المحتمل في تقليل الالتهابات والمساعدة في ضبط ضغط الدم.

هل يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا؟

يحتوي البقدونس على زيوت طبيعية مثل الأبيول والميريستيسين، وهي مركبات تشير بعض الدراسات إلى امتلاكها تأثيرات مضادة للبكتيريا.

كيف يفيد العظام والمناعة؟

يساعد فيتامين K الموجود في البقدونس على دعم قوة العظام وكثافتها، بينما تساهم مضادات الأكسدة مثل الأبيجينين في دعم الجهاز المناعي وتقليل الالتهابات.

ماذا عن صحة الكبد؟

تشير أبحاث أولية إلى أن مستخلص البقدونس قد يساعد في حماية الكبد من بعض الأضرار وتعزيز نشاط مضادات الأكسدة داخل الجسم.

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