يكشف خبراء الصحة عن روابط دقيقة بين العادات اليومية والنتائج الصحية على المدى الطويل، ما يسلط الضوء على أهمية فهم العوامل التي تؤثر في الجسم والعقل مع مرور الوقت، وفقا لما ذكره موقع "ميرور".

هل ممارسة النشاط البدني لبضع دقائق يوميًا تكفي للوقاية؟

أوضحت دراسة صينية جديدة أن مجرد تخصيص بضع دقائق يوميًا للنشاط البدني يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والكبد والرئة والكلى والخرف، إضافة إلى الالتهابات مثل التهاب المفاصل والصدفية.

من شملته الدراسة وكيف أجريت؟

شملت الدراسة 96408 مشاركًا من مشروع "البنك الحيوي في المملكة المتحدة" (UK Biobank)، حيث ارتدى المشاركون أجهزة لتتبع الحركة لمدة أسبوع كامل. ثم قارن الباحثون البيانات المجمعة مع احتمالية الوفاة أو الإصابة بثماني حالات صحية مختلفة على مدار سبع سنوات.

ما النتائج الصحية لممارسة النشاط المكثف؟

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين خصصوا وقتًا للنشاط البدني المكثف – حتى لفترات قصيرة – كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الأمراض:

انخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 63%.

انخفاض خطر الإصابة بالسكري بنسبة 60%.

لماذا يعتبر النشاط المكثف أكثر فعالية؟

قال البروفيسور مينشوي شين من كلية "شيانغيا" للصحة العامة: "النشاط المكثف يحفز استجابات قوية داخل الجسم لا يمكن للنشاط الأقل شدة محاكاتها بالكامل. خلال التمرين المكثف، يضخ القلب الدم بكفاءة أكبر، تصبح الأوعية الدموية أكثر مرونة، وتتحسن قدرة الجسم على استخدام الأكسجين".

كيف يمكن إدخال النشاط المكثف بسهولة في الحياة اليومية؟

أوضح الباحثون أن النشاط المكثف لا يتطلب صالة رياضية في فترات قصيرة مثل صعود الدرج بسرعة، المشي السريع أثناء المشاوير، أو اللعب بنشاط مع الأطفال يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا حتى 15 إلى 20 دقيقة أسبوعيًا – أي بضع دقائق يوميًا – لها فوائد صحية ملموسة.

ما توصيات الخبراء والملاحظات الهامة؟

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) بالتمارين المعتدلة 150 دقيقة أسبوعيًا، لكن الدراسة تشير إلى أن نوعية النشاط البدني مهمة، وقد تختلف أهميتها حسب نوع المرض. كما حذر الباحثون من أن النشاط المكثف قد لا يكون مناسبًا للجميع، خصوصًا كبار السن أو من لديهم حالات طبية مزمنة، مؤكّدين أن أي زيادة في الحركة مفيدة إذا صُممت بما يتناسب مع قدرة كل فرد.

