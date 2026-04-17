الأظافر من أهم المؤشرات التي تكشف بعض المشكلات الصحية في الجسم، ومن أبرزها الإصابة بـ الأنيميا، عندما يقل مستوى الحديد أو الهيموجلوبين في الدم، تظهر على الأظافر علامات واضحة مثل تغير اللون، أو ضعفها وهشاشتها، أو ظهور خطوط غير طبيعية عليها، لذلك فإن ملاحظة هذه التغيّرات يمكن أن تكون إشارة مبكرة تستدعي الانتباه والذهاب للطبيب المختص.

هل يمكن أن تكشف الأظافر الإصابة بالأنيميا؟

وفقا لموقع "medicalnewstoday"، تعكس الأظافر وجود فقر الدم من خلال عدة علامات، أبرزها شحوب اللون أو تغير شكل الظفر، خاصة في حالات نقص الحديد.

كيف يؤثر فقر الدم على شكل الأظافر؟

يؤدي نقص الحديد إلى ضعف الأظافر وهشاشتها، وفي بعض الحالات يظهر ما يُعرف بـ"تقوس الأظافر"، حيث يصبح الظفر غائرا في المنتصف بشكل يشبه الملعقة.

لماذا تتغير الأظافر عند الإصابة بفقر الدم؟

يسبب انخفاض الهيموجلوبين إلى تقليل وصول الأكسجين إلى الأنسجة، ما ينعكس على لون الجلد والأظافر ويجعلها أكثر شحوبا، كما أن نقص الحديد يؤثر على الخلايا المسؤولة عن نمو الظفر، إضافة إلى ضعف تدفق الدم الذي يسهم في تغير شكله.

ما الأسباب الشائعة لفقر الدم؟

تتعدد أسباب الإصابة بالأنيميا، ومن أبرزها:

التقدم في العمر.

فقدان الدم.

نقص الحديد أو فيتامين B12 أو حمض الفوليك.

الإفراط في تناول الكحول.

أمراض مزمنة مثل أمراض الكلى والسرطان.

أمراض المناعة الذاتية والالتهابات.

كيف يتم علاج فقر الدم؟

يعتمد العلاج على السبب، ويشمل:

تحسين النظام الغذائي وزيادة الحديد.

تناول مكملات غذائية.

أدوية لتحفيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

نقل دم في الحالات الشديدة.

علاج الأمراض المسببة مثل أمراض المناعة أو النزيف.

ما الأطعمة التي تساعد على علاج الأنيميا؟

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والبقوليات والخضروات الورقية، إضافة إلى فيتامين C الذي يعزز امتصاص الحديد، في تحسين الحالة وتقليل الأعراض خلال عدة أشهر.

كيف يمكن الحفاظ على صحة الأظافر؟

ينصح الخبراء باتباع عدة خطوات للحفاظ على الأظافر، منها:

الحفاظ على نظافتها وجفافها.

تقليمها بشكل منتظم وبطريقة صحيحة.

تجنب قضم الأظافر.

عدم استخدامها كأدوات.

ارتداء أحذية مناسبة للعناية بأظافر القدمين.

