يُعد نزيف اللثة بعد خلع ضرس العقل من الأعراض الشائعة، خاصة خلال أول 24 ساعة، حيث يبدأ الجسم في تكوين جلطة دموية لحماية مكان الجرح وتسريع الالتئام.

لكن استمرار النزيف أو زيادته قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة تستدعي الانتباه.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأسباب الطبية لنزيف اللثة بعد خلع الضرس، وفقًا لما تنشره منصات طبية موثوقة مثل Healthline:

1- زوال الجلطة الدموية (Dry Socket)



تُعد حالة Dry Socket من أبرز أسباب النزيف، وتحدث عندما لا تتكوّن الجلطة الدموية بشكل صحيح أو تتحرك من مكانها، ما يعرّض العظام والأعصاب ويؤدي إلى ألم شديد ونزيف مستمر.

2- الضغط أو المضمضة العنيفة

المضمضة بقوة أو البصق المتكرر بعد الخلع قد يؤدي إلى تحريك الجلطة الدموية، وبالتالي استمرار النزيف، لذلك يُنصح بتجنب هذه العادات خلال أول 24 ساعة.

3- التدخين بعد الخلع



يؤثر التدخين سلبًا على التئام الجروح، كما أن عملية الشفط أثناء التدخين قد تؤدي إلى إزالة الجلطة الدموية، ما يزيد من احتمالية النزيف والمضاعفات.

4- اضطرابات تجلط الدم

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تجلط الدم أو يتناولون أدوية مميعة للدم (مثل Aspirin) قد يكونون أكثر عرضة للنزيف لفترة أطول بعد الخلع.

5- التهاب أو عدوى في مكان الخلع

في بعض الحالات، قد يؤدي التهاب الجرح إلى تأخر التئامه واستمرار النزيف، ويصاحبه أعراض مثل تورم، وألم متزايد، ورائحة غير طبيعية بالفم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمر النزيف لأكثر من 24 ساعة، أو كان غزيرًا، أو مصحوبًا بألم شديد أو تورم، يجب التوجه للطبيب فورًا لتقييم الحالة وتجنب أي مضاعفات.

نصائح لتقليل النزيف بعد الخلع:

الضغط على الشاش لمدة 30-60 دقيقة

تجنب المشروبات الساخنة في أول يوم

الامتناع عن التدخين

تناول الأطعمة اللينة

الالتزام بتعليمات الطبيب بدقة

الحفاظ على نظافة الفم والراحة بعد الخلع يلعبان دورًا مهمًا في تسريع الشفاء وتقليل فرص النزيف أو العدوى.

