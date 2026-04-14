التهاب البنكرياس الحاد.. إليك الأسباب وطرق الوقاية

كتب : أسماء مرسي

07:00 ص 14/04/2026

صحة البنكرياس

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ارتباط قوي بين المتلازمة الأيضية وزيادة خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن، حيث تبين أن مجموعة من الاضطرابات الأيضية الشائعة ترفع احتمالية تطور هذا المرض بشكل ملحوظ، خاصة مع تراكم عوامل الخطر المرتبطة بها، وفقا لموقع "لينتا.رو".

ما هي المتلازمة الأيضية؟

تُعرَّف المتلازمة الأيضية بأنها مجموعة من الاضطرابات الصحية التي تحدث معا، وتشمل ارتفاع مستوى السكر في الدم، والسمنة في منطقة البطن، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى اضطرابات الدهون في الدم.

وتعد هذه الحالة من أبرز عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض مزمنة أخرى.

هل تزيد المتلازمة الأيضية من خطر التهاب البنكرياس؟

أظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص المصابين بالمتلازمة الأيضية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن بنحو الضعف مقارنة بغير المصابين.

واعتمدت الدراسة على متابعة بيانات ما يقرب من 350 ألف شخص ضمن بنك البيانات الحيوية في المملكة المتحدة على مدى متوسط بلغ 18 عاما.

كيف تتأثر الخطورة بتراكم عوامل المتلازمة؟

أشارت النتائج إلى أن خطر الإصابة بالمرض يزداد تدريجيا مع زيادة عدد مكونات المتلازمة الأيضية لدى الفرد، وكلما اجتمعت عوامل مثل ارتفاع السكر في الدم والسمنة البطنية وارتفاع ضغط الدم، ارتفعت احتمالات تطور التهاب البنكرياس.

ما العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس؟

أشار الباحثون إلى أن ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم والسمنة في منطقة البطن كان لهما التأثير الأكبر في زيادة خطر الإصابة، مقارنة ببقية مكونات المتلازمة، كما لفتوا إلى أن الالتهاب الجهازي في الجسم يكون أحد التفسيرات المحتملة لهذا الارتباط.

كيف يمكن الوقاية من التهاب البنكرياس؟

تحسين الصحة الأيضية يؤدي دورا مهما في تقليل خطر الإصابة، وذلك من خلال التحكم في الوزن، وضبط مستويات السكر في الدم، والحد من عوامل الخطر المرتبطة بالمتلازمة الأيضية.

أقوى الأجهزة الذكية.. هواوي تستعد لإطلاق هاتفها الجديد
لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة إلى حسن المستكاوي.. ماذا قالت؟
بعد إصابته.. الزمالك يحسم موقف خوان بيزيرا من موقعة الكونفدرالية
إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن

كيف يؤثر التوتر على مستوى السكر في الدم؟

