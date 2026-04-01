الفول المدمس من أشهر الأطعمة الشعبية التي يحرص على تناولها خلال وجبة الإفطار، ويعشق العديد من الأشخاص تناوله يوميًا من عربات الشارع دون معرفة تأثير ذلك على الصحة.

ما هي الفوائد المحتملة لتناول الفول المدمس يوميا على الإفطار ؟



قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، أن الفول المدمس يحتوي على نسبة جيدة من البروتين، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، ودعم بناء العضلات، وتقليل الرغبة في تناول الوجبات السريعة، لذا يحرص الأشخاص على تناوله في وجبة الإفطار.



ما تأثير الفول على عملية الهضم؟

أضاف القيعي في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن بفضل احتوائه على الألياف، يساعد الفول على تحسين حركة الأمعاء، وتقليل الإمساك، و دعم صحة الجهاز الهضمي.

ولكن يفضل تجنب تناوله يوميا لأنه يزيد من الانتفاخ والغازات المرتبطة بـ القولون العصبي لدى بعض الأشخاص.

ماذا يفعل الفول في مستويات السكر في الدم؟



أوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الفول من الأطعمة التي تهضمها المعدة ببطء داخل الجسم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات المعقدة، ما يوضح أن الجلوكوز يدخل إلى الدم تدريجيًا، وليس بشكل مفاجئ، ما يساعد على تجنب الارتفاع السريع في مستوى السكر.

ما هي المخاطر عند تناول الفول المدمس يوميًا من عربات الشارع؟



كشف القيعي، أن الخطر لا يتعلق بالفول بل بظروف التحضير، مثل تلوث المياه المستخدمة أو عدم نظافة الأدوات، ما يمكن أن يؤدي إلى خطر الإصابة بالتسمم الغذائي وظهور أعراض مزعجة مثل الإسهال والقيء وآلام البطن.

هل تشكل الدهون والزيوت المستخدمة في الفول خطر على الصحة ؟



أشار أخصائي التغذية العلاجية، أن معظم عربات الفول تضيف بعض الزيوت الرخيصة أو مهدرجة بكميات كبيرة، ما يمكن أن يتسبب في خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع الكوليسترول الضار وترسب الدهون في الشرايين، وزيادة الوزن.

هل يمكن أن يسبب الإفراط في الملح مشاكل صحية؟



أكد القيعي، أن هناك بعض العربات التي تضيف كمية كبيرة من الأملاح إلى الفول، ما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم في الصباح، واحتباس السوائل، وإجهاد الكلى.

كيف يمكن تقليل الأضرار؟



نصح القيعي بضرورة اختيار عربة نظيفة وموثوقة، وتقليل كمية الزيت والملح المضافة على الفول، وإضافة الخضروات، مع الحرص على تنويع وجبات الإفطار.

