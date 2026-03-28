في ظل نمط الحياة السريع وانتشار الوجبات الجاهزة، أصبح كثير من الناس يعتمدون على أطعمة تبدو عادية، لكنها قد تحمل مخاطر صحية خفية

فبعض الأطعمة الشائعة قد تؤثر سلبًا على أعضاء حيوية في الجسم دون أن نشعر، خاصة عند تناولها بشكل متكرر.

كيف تؤثر بعض الأطعمة على أعضاء الجسم؟

وتعليقا على ذلك يقول معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، تحتوي بعض الأطعمة على نسب عالية من الدهون المشبعة، السكريات، أو المواد الحافظة، ما يؤدي إلى إرهاق أعضاء مثل الكبد، القلب، والكلى مع مرور الوقت.

متى تتحول هذه الأطعمة إلى خطر؟

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي، إن الخطر لا يكمن في تناولها مرة واحدة، بل في الاستهلاك المستمر والإفراط فيها، خاصة مع غياب التوازن الغذائي.

لماذا يجب الانتباه لما نأكله؟

وتابع، التأثيرات غالبًا تكون تراكمية وصامتة، ولا تظهر أعراضها إلا بعد حدوث ضرر فعلي في الجسم.

5 أطعمة شائعة قد تضر أعضاء الجسم

الوجبات السريعة

غنية بالدهون المشبعة والملح، ما يضر القلب ويزيد خطر ارتفاع ضغط الدم.

المشروبات الغازية

تحتوي على كميات كبيرة من السكر، ما يؤثر على البنكرياس ويزيد خطر الإصابة بالسكري.

اللحوم المصنعة

مثل السجق واللانشون، وتحتوي على مواد حافظة قد تؤثر على الكبد وترتبط بزيادة خطر بعض الأمراض.

الأطعمة المقلية

تؤثر على صحة القلب وترفع مستويات الكوليسترول الضار، خاصة عند تكرار استخدام الزيت.

الحلويات المصنعة

غنية بالسكريات والدهون، ما يرهق الكبد ويؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل في التمثيل الغذائي.

هل يعني ذلك الامتناع التام عن هذه الأطعمة؟

وأكد القيعي، ليس بالضرورة، لكن الاعتدال هو الحل، يمكن تناولها بشكل محدود مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن.

كيف نحمي أعضاء الجسم؟

الاعتماد على الأطعمة الطازجة

تقليل السكريات والدهون

شرب كميات كافية من الماء

ممارسة النشاط البدني

ليست كل الأطعمة الشهية آمنة، فبعضها قد يضر الجسم بصمت. الوعي والاختيار الصحيح هما خط الدفاع الأول لحماية صحتك.