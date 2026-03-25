تشير دراسة طبية حديثة إلى أن بعض العوامل الصحية بعد انقطاع الطمث قد تزيد خطر الوفاة المبكرة لدى النساء، مع التركيز بشكل خاص على أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتسلط النتائج الضوء على دور الالتهابات المزمنة وتراكم الدهون في الجسم كعوامل رئيسية تؤثر على طول العمر وجودة الصحة بعد هذه المرحلة الحيوية.

لماذا تزداد مخاطر الوفاة بعد انقطاع الطمث؟

وبحسب موقع "لينتا.رو"، حلل الباحثون بيانات أكثر من 7800 امرأة بعد انقطاع الطمث، مستخدمين مقياسي Life"s Essential 8 وLife"s Crucial 9، اللذين يقيسان مؤشرات صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

وأظهرت النتائج أن النساء اللواتي يحافظن على مستويات صحية لهذه المؤشرات يواجهن انخفاضا ملحوظا في خطر الوفاة لأي سبب، خاصة الأمراض القلبية.

كيف تؤثر الدهون البطنية على صحة القلب بعد سن اليأس؟

بعد انقطاع الطمث، يحدث تغير طبيعي في توزيع الدهون بالجسم، مع زيادة تراكمها في منطقة البطن.

تراكم الدهون البطنية يرفع مستويات الالتهاب المزمن في الجسم، ما يعرف بالالتهابات الجهازية، وهي مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم واضطرابات التمثيل الغذائي مثل السكري.

وهذه التغيرات تزيد من احتمالات الوفاة المبكرة إذا لم تتم السيطرة عليها عبر نمط حياة صحي ومتابعة طبية منتظمة.



ما العادات اليومية التي تقلل خطر الوفاة المبكرة؟

النظام الغذائي الصحي



تقليل السكريات والدهون المشبعة، وزيادة الخضراوات والفواكه والبروتينات الصحية.

النشاط البدني المنتظم



ممارسة الرياضة 3-5 مرات أسبوعيا تساعد على تقليل الدهون البطنية وتحسين صحة القلب.

النوم الجيد



الحفاظ على 7-8 ساعات نوم ليلي متواصل يساهم في تنظيم الهرمونات وتقليل الالتهابات.

الإقلاع عن التدخين



التوقف عن التدخين يقلل الإجهاد التأكسدي على الأوعية الدموية ويخفض مخاطر القلب.

