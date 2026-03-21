إعلان

8 أطعمة غنية بالمغنيسيوم أكثر من الشوكولاتة.. تناولها فورا

كتب : مصراوي

04:00 ص 21/03/2026

الشوكولاتة الداكنة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تُعرف الشوكولاتة الداكنة بأنها من أبرز الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، إلا أنها ليست الخيار الوحيد للحصول على هذا المعدن المهم، هناك العديد من الأطعمة اليومية التي توفر كميات مساوية أو حتى أكبر، ما يجعلها بدائل صحية تدعم وظائف الجسم المختلفة.

لماذا يعد المغنيسيوم مهما للجسم؟

يؤدي المغنسيوم دورا أساسيا في الحفاظ على صحة الجسم، إذ يسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، ودعم وظائف العضلات والأعصاب، وتعزيز صحة القلب، إضافة إلى دوره في إنتاج الطاقة.

ويحتاج الرجال البالغون إلى 400-420 ملجم يوميا، بينما تحتاج النساء إلى 310-320 ملجم.

هل الشوكولاتة الداكنة هي المصدر الأفضل؟

تحتوي قطعة من الشوكولاتة الداكنة على 42 ملجم من المغنيسيوم، لكنها ليست الأعلى من حيث المحتوى، هناك أطعمة أخرى تتفوق عليها، ما يجعل تنويع المصادر الغذائية أمرا ضروريا للحصول على الاحتياج اليومي.

ما أبرز الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم؟

تشمل قائمة الأطعمة التي توفر نسبة عالية من المغنيسيوم:

الأرز البني: كوب مطبوخ يحتوي على نحو 79 ملجم.

البطاطا: ثمرة متوسطة مع القشرة توفر حوالي 49 ملجم.

زبدة الفول السوداني: ملعقتان كبيرتان تحتويان على 54 ملجم.

فول الصويا الأخضر: كوب واحد يحتوي على 99 ملجم.

السبانخ: نصف كوب مطبوخ يحتوي على 79 ملجم.

بذور الشيا: حوالي 95 ملجم لكل 28 جراما.

اللوز: 77 ملجم للحفنة الصغيرة.

حليب الصويا: كوب واحد يوفر 61 ملجم.

ما الفوائد الصحية لتناول هذه الأطعمة؟

يرتبط تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم بعدة فوائد صحية، من بينها تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، والمساعدة في خفض ضغط الدم، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما يسهم في الوقاية من أعراض نقص المغنيسيوم مثل التعب وضعف العضلات.

ما أفضل طريقة للحصول على المغنيسيوم؟

رغم فوائد الشوكولاتة الداكنة، يؤكد الخبراء أن الاعتماد على مصادر متنوعة مثل الحبوب الكاملة، والبقوليات، والمكسرات، والخضروات هو الخيار الأفضل، تنوع النظام الغذائي يضمن توازن العناصر الغذائية ويعزز الصحة العامة.

الشوكولاتة صحة القلب المغنيسيوم

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

