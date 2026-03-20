يفضل الكثير من الأشخاص تناول المشروبات الغازية مع الكحك والبسكويت في عيد الفطر المبارك، لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذه العادة تؤثر سلبا على الصحة.

وفيما يلي، نرصد لكم أضرار تناول المشروبات الغازية، وفق ما كشف موقع "verywellhealth".

هل تسبب المشروبات الغازية مرض السكري؟

تناول المشروبات الغازية بانتظام يسبب الإصابة بـ داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

كما أن هذا المشروب مليء بالمحليات الصناعية، مما يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين وارتفاع مستويات السكر.

ما العلاقة بين المشروبات الغازية وارتفاع مؤشر كتلة الجسم؟

يؤدي تناول المشروبات الغازية، إلى زيادة السعرات الحرارية وارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) ووزن الجسم لدى الأطفال والبالغين.

كيف تؤثر السكريات المكررة على مرونة الجلد؟

يمكن للسكريات المكررة الموجودة في المشروبات الغازية أن تقلل من مرونة الجلد وتتلف الكولاجين، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى شيخوخة الجلد المبكرة، مثل التجاعيد والترهل والبثور وحب الشباب.

هل يؤثر شرب المشروبات الغازية سلبا على صحة الفم؟

يؤثر شرب المشروبات الغازية سلبا على صحة الفم، حيث يرتبط استهلاك السكر المضاف، بتسوس الأسنان، لأن السكر يسهم في تكوين التجاويف، مما يؤدي إلى تآكل الأسنان على المدى الطويل.

هل الإفراط في الصودا يسبب ضعف صحة الدماغ؟

تناول المشروبات الغازية يوميا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف والسكتة الدماغية وضعف صحة الدماغ ومرض الزهايمر.

التأثير السلبي على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية

شرب المشروبات الغازية بانتظام يسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وأمراض القلب.