مشروبات الطاقة يحرص على تناولها العديد من الأشخاص في أيام عيد الفطر المبارك، للحصول على دفعة سريعة من النشاط، لكن الإفراط في هذه المشروبات، خاصة في الأيام الأولى من العيد، يمكن أن يشكل ضغط كبير على الجسم ويؤثر سلبا على القلب والكلى ومستويات السكر في الدم.

ما تأثير مشروبات الطاقة على القلب؟

قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، إن معظم مشروبات الطاقة تحتوي على كميات مرتفعة من الكافيين والمنبهات، وهي مواد تعمل على تنشيط الجهاز العصبي بشكل قوي، ما يرفع معدل ضربات القلب ويزيد ضغط الدم.

أضاف القيعي في تصريحات لمصراوي أنه عند تناولها مع الحلويات الغنية بالسكر في العيد، يزداد العبء على القلب والدورة الدموية.

وأشار إلى أنه عادة ما يشعر بعض الأشخاص بعد تناولها بأعراض مثل الخفقان، التوتر، أو تسارع ضربات القلب، وهي علامات تشير إلى تأثير المنبهات القوية على القلب.

كيف تؤثر مشروبات الطاقة على الكلى؟

وكشف القيعي أن الكلى مسؤولة عن تنقية الدم والتخلص من السموم، لكن مشروبات الطاقة يمكن أن تؤثر على أدائها عند الإفراط في تناولها، وذلك لأن الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة يعمل كمدر للبول، ما يسبب فقدان السوائل والجفاف، الذي يزيد العبء على الكلى، ويجعلها تعمل بجهد أكبر.

وأوضح أن مشروبات الطاقة تحتوي على محليات صناعية، ما ينتج عنها ارتفاع في مستويات السكر، وبالتالي يؤثر على وظائف الكلى مع الوقت.

هل تسبب مشروبات الطاقة ارتفاع في مستويات السكر بالدم؟

أوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن مشروبات الطاقة تحتوي عادة على كميات كبيرة من السكر، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، وعادة ما يقوم الجسم بامتصاص السكر بسرعة كبيرة من هذه المشروبات.

وأضاف أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم ثم انخفاضه سريعا، لذا التكرار المستمر يسبب مقاومة الأنسولين، وهي من العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بـ السكري من النوع الثاني، مع العلم يمكن أن يزداد هذا التأثير في العيد بسبب تناول الحلويات بكميات كبيرة.

هل هناك نصائح لتجنب المخاطر في العيد ؟

ونصح القيعي أن من الضروري تقليل تناول مشروبات الطاقة قدر الإمكان، واستبدالها بالماء أو العصائر الطبيعية، وتجنب الجمع بينها وبين الحلويات بكميات كبيرة، مع ضرورة الحصول على قسط كاف من النوم بدل الاعتماد على المنبهات.

اقرأ أيضا:

مخاطر خفية.. مشروبات الطاقة تدخل رجلًا إلى المستشفى بسكتة دماغية

مشروبات الطاقة تتسبب في شعورك بالإرهاق.. لهذا السبب

5 مشروبات تسبب السكتة الدماغية وتدمير الدماغ.. احذر الإفراط في تناولها





