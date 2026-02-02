احذر.. النوم على وسادة مرتفعة قد يرفع ضغط العين

حذرت دراسة حديثة من أن النوم على وسادة مرتفعة أو استخدام وسادتين قد يؤدي إلى زيادة ضغط العين الداخلي لدى مرضى الغلوكوما، ما يهدد صحة العصب البصري وقدرة الإبصار.

وأظهرت الدراسة، التي نشرتها المجلة البريطانية لطب العيون، أن نحو 67% من المشاركين الذين ناموا على وسادتين شهدوا ارتفاعًا في ضغط العين مقارنة بالذين ناموا على سطح مستوٍ. وفسّر الباحثون ذلك بأن هذا الارتفاع قد ينجم عن انضغاط الوريد الوداجي المسؤول عن تصريف الدم من الرأس إلى القلب.

كما كشفت فحوصات الموجات فوق الصوتية على متطوعين أصحاء أن النوم على وسادة مرتفعة يؤدي إلى انقباض واضح في الوريد الوداجي، ما قد يرفع الضغط داخل العين.

وشمل البحث 144 مريضًا بالغلوكوما، تنوعت حالاتهم بين ضغط طبيعي، وارتفاع ضغط العين، والغلوكوما مفتوحة الزاوية الأولية، وهو الشكل الأكثر شيوعًا. وخلصت النتائج إلى أن النوم بدون وسادة يمكن أن يساعد في خفض ضغط العين المرتفع، وتقليل خطر تلف العصب البصري، المصدر الرئيسي للعمى الدائم.

وأكد الباحثون أن مرضى الغلوكوما قد يستفيدون من تجنب النوم على وسادة مرتفعة أو وسادتين، مع الحاجة لمزيد من الدراسات لتحديد الوضعية المثلى للنوم التي تحمي العينين.