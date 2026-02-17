فوائد مذهلة لـ مزج الشاي الأخضر مع الماتشا

الجمع بين المشروبين يمنح الجسم مزيجا فريدا من المركبات النباتية، يجمع بين مضادات الأكسدة المستخلصة سريعا من الشاي المنقوع، والمركبات المركزة الموجودة في مسحوق الماتشا، وفقا لموقع "verywellhealth".

مضادات الأكسدة

الماتشا أكثر غنى بمضادات الأكسدة لكل جرام مقارنة بالشاي الأخضر، ومن أبرز هذه المركبات مادة "إي جي سي جي"، وهي من الكاتيشينات التي ارتبطت في دراسات مخبرية ورصدية بخصائص مضادة للالتهاب وداعمة لحماية الخلايا.

إضافة كمية صغيرة من الماتشا إلى كوب من الشاي الأخضر ترفع إجمالي ما يحصل عليه الجسم من هذه المركبات، مقارنة بالاكتفاء بالشاي الأخضر وحده، ما يعزز القيمة الغذائية للمشروب.

يقظة أكثر توازنا

يتميز هذا المزيج أيضا باحتوائه على نسبة أعلى من الحمض الأميني "إل-ثيانين"، الموجود بتركيز أكبر في الماتشا، وهذا بدوره يخفف الشعور بالعصبية أو الارتعاش الذي يصاحب أحيانا المشروبات المنبهة.

دعم لصحة القلب

يحتوي كل من الشاي الأخضر والماتشا على مركبات البوليفينول والفلافونويدات، وهي مواد نباتية ارتبطت بتحسين تدفق الدم والمساعدة في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول.

الجمع بينهما في كوب واحد يعني زيادة كمية هذه المركبات، ما يعزز الفوائد القلبية عند تناوله بانتظام، ضمن نمط حياة صحي متكامل.

ماذا عن الكلوروفيل؟

اللون الأخضر الزاهي للماتشا إلى احتوائها على نسبة عالية من الكلوروفيل، وذلك بسبب زراعتها في الظل قبل الحصاد.

محتوى الكافيين.. بين الفائدة والتحذير

يحتوي كوب الشاي الأخضر عادة على نحو 25 إلى 50 ملج من الكافيين، في حين يحتوي مسحوق الماتشا على ما بين 40 و90 ملج، وعند مزجهما، تصل كمية الكافيين في الكوب الواحد إلى نحو 50–100 ملج.

ورغم أن هذه الجرعة تعد آمنة لمعظم البالغين عند الاعتدال، فإن الإفراط في الاستهلاك يؤدي إلى الأرق أو القلق أو تسارع ضربات القلب.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بألا يتجاوز الاستهلاك اليومي من الكافيين 400 ملج لدى البالغين الأصحاء.

نقاط يجب الانتباه إليها

لا يكون هذا المزيج مناسبا لمن يعانون من حساسية للكافيين، أو أمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم دون استشارة طبية.

يحتوي الشاي الأخضر والماتشا على فيتامين K، ما يتداخل مع أدوية مميِّعات الدم مثل الوارفارين.

الإفراط في شرب الشاي الأخضر يؤثر في امتصاص الحديد، وهو أمر مهم لمن يعانون من فقر الدم.

فوائد الاعتدال

يمنحك خلط الشاي الأخضر بالماتشا مشروبا أغنى بالمركبات النباتية وأكثر تنبيها، مع طاقة تبدو أكثر توازنا واستقرارا، لكن، كما هي الحال مع معظم العادات الصحية، الاعتدال هو الأساس لتحقيق الفائدة وتجنب الآثار الجانبية.

