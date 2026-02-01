نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك و

لا يخلو أي مطبخ من الكمون، هذه التوابل البسيطة التي لا تقتصر فوائدها على تحسين نكهة الطعام فقط، بل يشمل دعم صحة الجهاز الهضمي، وحماية القلب، والمساعدة في ضبط مستوى السكر في الدم، إضافة إلى فوائد أخرى، وفقا لصحيفة "telegraph".

تعزيز صحة الجهاز الهضمي والقولون

يُعرف الكمون بخصائصه الطاردة للغازات، إذ يساعد على تهدئة الأمعاء وإرخاء العضلات الملساء، ما يسهم في تسهيل الهضم والتقليل من الانتفاخ، بالإضافة إلى تخفيف أعراض القولون العصبي.

دعم صحة القلب

يساعد استهلاكه على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول النافع، ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ضبط مستويات الكوليسترول

يحتوي أيضا على مركبات نشطة ومضادات أكسدة تسهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار، المسؤول عن تراكم الدهون في الشرايين وزيادة خطر أمراض القلب.

خفض نسبة السكر في الدم

يؤدي إضافة الكمون إلى الوجبات إلى زيادة استجابة خلايا الجسم لهرمون الإنسولين، ما يساعد على دخول الجلوكوز إلى الخلايا بدل بقائه مرتفعا في الدم.

دعم فقدان الوزن

يُسهم أيضا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، وهذا بدوره يؤدي إلى إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

دعم صحة الدماغ

يحتوي الكمون على مركبات نباتية غنية بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والفينولات، التي تملك خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد على حماية الدماغ من الأمراض التنكسية، مثل الزهايمر وباركنسون، إضافة إلى تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية والتخفيف من التوتر.