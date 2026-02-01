إعلان

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر

كتبت- أسماء مرسي:

03:00 م 01/02/2026

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك و

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا يخلو أي مطبخ من الكمون، هذه التوابل البسيطة التي لا تقتصر فوائدها على تحسين نكهة الطعام فقط، بل يشمل دعم صحة الجهاز الهضمي، وحماية القلب، والمساعدة في ضبط مستوى السكر في الدم، إضافة إلى فوائد أخرى، وفقا لصحيفة "telegraph".

تعزيز صحة الجهاز الهضمي والقولون

يُعرف الكمون بخصائصه الطاردة للغازات، إذ يساعد على تهدئة الأمعاء وإرخاء العضلات الملساء، ما يسهم في تسهيل الهضم والتقليل من الانتفاخ، بالإضافة إلى تخفيف أعراض القولون العصبي.

دعم صحة القلب

يساعد استهلاكه على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول النافع، ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ضبط مستويات الكوليسترول

يحتوي أيضا على مركبات نشطة ومضادات أكسدة تسهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار، المسؤول عن تراكم الدهون في الشرايين وزيادة خطر أمراض القلب.

خفض نسبة السكر في الدم

يؤدي إضافة الكمون إلى الوجبات إلى زيادة استجابة خلايا الجسم لهرمون الإنسولين، ما يساعد على دخول الجلوكوز إلى الخلايا بدل بقائه مرتفعا في الدم.

دعم فقدان الوزن

يُسهم أيضا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية، وهذا بدوره يؤدي إلى إنقاص الوزن بصورة ملحوظة.

دعم صحة الدماغ

يحتوي الكمون على مركبات نباتية غنية بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والفينولات، التي تملك خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد على حماية الدماغ من الأمراض التنكسية، مثل الزهايمر وباركنسون، إضافة إلى تحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية والتخفيف من التوتر.

الكمون توابل الكمون والقلب الكمون والهضم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
اقتصاد

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح
هبوط مفاجئ لسعر الجنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

هبوط مفاجئ لسعر الجنيه مقابل الدولار بنهاية تعاملات اليوم
كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
أخبار مصر

كريستيانو في "الشيوخ".. لماذا استعان به ممثل الحكومة كمثال لمخاطر الإنترنت؟
نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر
نصائح طبية

نوع توابل أغلى من الذهب.. كنز في مطبخك يقوي قلبك ويعالج القولون ويخفض السكر
المركزي يوجه البنوك باستثناء حالات من زيادة فائدة مبادرتي التمويل العقاري
أخبار البنوك

المركزي يوجه البنوك باستثناء حالات من زيادة فائدة مبادرتي التمويل العقاري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مركز الفلك" يحدد رسميا موعد شهر رمضان 2026
المركزي يطلق خدمة المدفوعات اللاتلامسية بـ"الموبايل والتابلت" لأول مرة
لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. إعلام عبري: فتح معبر رفح اليوم أمام حركة المشاة