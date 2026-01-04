إعلان

هل حجم رأسك يحدد صحة دماغك؟.. العلم يجيب

كتب : مصراوي

08:00 ص 04/01/2026

هل حجم رأسك يحدد صحة دماغك؟.. العلم يجيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة امتدت نحو 30 عاماً وشملت تحليل أدمغة حوالي 700 راهبة مسنة في الولايات المتحدة عن ارتباط مثير بين حجم الرأس وخطر الإصابة بالخرف.

على الرغم من أن جميع المشاركات كن يعشن حياة متشابهة من حيث النظام الغذائي والبيئة الصحية، أصيب حوالي 17% منهن بالخرف في سن متقدمة. وأظهرت النتائج أن الجمع بين صغر محيط الرأس وانخفاض مستوى التعليم يزيد من خطر الإصابة بالخرف أربعة أضعاف مقارنة بالراهبات ذوات الرأس الأكبر والتعليم الأعلى. أما وجود أحد العاملين فقط فلم يكن كافياً لرفع الخطر بشكل ملحوظ، وفقا لديلي ميل.

كما تبين أن المصابات بالخرف كن يمتلكن حصيناً أصغر في الدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن الذاكرة. يعتقد العلماء أن حجم الرأس الأكبر يعكس دماغاً أكبر حجماً، ما يوفر ما يسمى الاحتياطي الإدراكي، أي مخزوناً من الخلايا العصبية والوصلات المشبكية يمكنه تعويض الضرر الدماغي جزئياً قبل ظهور الأعراض.

أما التعليم، فيقوي الدماغ فعلياً عبر تعزيز الروابط بين الخلايا العصبية، ويخلق شبكات أكثر كفاءة، ويزيد الاحتياطي الإدراكي، كما يرتبط باتباع أسلوب حياة صحي أكثر، مثل التغذية الجيدة والنشاط البدني وتجنب التدخين.

وأشارت الدراسة إلى أن 90% من نمو الرأس يحدث قبل سن السادسة، ويصل الدماغ إلى 75% من حجمه الكامل في السنة الأولى من العمر. لذا فإن عوامل الطفولة المبكرة مثل تغذية الأم أثناء الحمل، والحماية من السموم، والتحفيز المعرفي المبكر تلعب دوراً حاسماً في تحديد حجم الدماغ وإمكاناته المستقبلية.

صحة الدماغ الخرف

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

احتياطاتها تكفي 362 سنة.. وزير البترول الأسبق: نفط فنزويلا الضخم وراء الضربة الأمريكية