لماذا يتوقف كبار السن عن استخدام حقن التنحيف؟

رغم الانتشار الواسع لأدوية التنحيف مثل أوزمبيك وويجوفي ومونجارو خلال العام الماضي، تشير تقارير إلى أن عددا كبيراً من كبار السن في الولايات المتحدة توقفوا عن استخدامها.

وأظهرت دراسة طبية شملت أكثر من 125 ألف شخص يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أن نحو نصف مرضى السكري من النوع الثاني، وأكثر من 60% من غير المصابين بالسكري، توقفوا عن استخدام حقن التنحيف خلال عام واحد من بدء العلاج بحسب فوكس نيوز.

ويؤكد مختصون أن الأشخاص فوق سن 65 عاماً يُعدّون من الفئات الأكثر استخداماً لهذه الأدوية، نظراً لارتفاع نسبة السمنة بينهم.

أسباب التوقف

يرجع توقف كبار السن عن استخدام هذه الحقن إلى عدة أسباب، أبرزها:

ارتفاع تكلفة الدواء

فقدان الكتلة العضلية، ما يزيد خطر السقوط والإصابات

الخوف من الآثار الجانبية

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة الغثيان، والقيء، واضطرابات المعدة، والصداع، والتعب، وتساقط الشعر.

فوائد مقابل تحديات

في المقابل، أظهرت دراسات أن هذه الأدوية تساعد على إنقاص الوزن، وقد تساهم في تقليل مخاطر أمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وتحسين مشاكل مثل توقف التنفس أثناء النوم.

ويرى خبراء أن كثيراً من المرضى كان بإمكانهم الاستمرار في العلاج لو حصلوا على متابعة طبية أفضل، تشمل ضبط الجرعات ومراقبة التغيرات في الجسم بشكل مناسب.