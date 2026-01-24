عصير البرتقال لا يقتصر على إرواء العطش فحسب، بل يقدم باقة من الفوائد الصحية التي تدعم المناعة والقلب والجسم كله بطريقة قد تذهلك.

غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة

وفق "webmd"، عصير البرتقال مصدرًا ممتازًا لفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات، وهي مركبات تحارب الجذور الحرة وتحافظ على صحة الخلايا.

يلعب فيتامين C دورًا أساسيًا في دعم الجهاز المناعي ومكافحة الأمراض اليومية.

يدعم صحة القلب ويقلل مخاطر الأمراض

عصير البرتقال يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL وزيادة الكوليسترول الجيد HDL، كما يساهم في تنظيم ضغط الدم عبر محتواه من البوتاسيوم والمركبات النباتية.

يساهم في الوقاية من حصى الكلى

يساعد عصير البرتقال في جعل البول أقل حمضية، مما يقلل من خطر تكون حصى الكلى.

الكمية العالية من البوتاسيوم تُساهم في ربط الكالسيوم وتقليل تراكم الترسبات التي تؤدي إلى تكون الحصى.

يخفض الالتهابات ويُحسن أداء المناعة

عصير البرتقال، وخاصة الهيسبيريدين، يمكن أن تساعد في تقليل مؤشرات الالتهاب في الجسم وتحسين وظائف الجهاز المناعي، مما يساهم في حماية الجسم من الأمراض.

يعزز صحة الدماغ والوظائف العقلية

مضادات الأكسدة والفلافونويدات الموجودة في عصير البرتقال قد تدعم صحة الدماغ، وتقلل من خطر التدهور العصبي مع التقدّم في العمر، فضلًا عن دورها في تحسين الذاكرة والتركيز.