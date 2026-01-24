إعلان

منها دعم الهضم.. 5 فوائد مذهلة لعصير القصب

كتب : نرمين ضيف الله

09:00 ص 24/01/2026

عصير القصب

عصير القصب مشروب طبيعي حلو ومنعش يتمتع بخصائص غذائية مميزة، يمكن أن يدعم الصحة العامة عند تناوله باعتدال ويمنح الجسم فوائد متعددة غير متوقعة.

طاقة فورية وتغذية غنية

وفق "هيلث لاين"، عصير القصب يحتوي على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص مثل السكروز والجلوكوز والفركتوز، ما يمنحه قدرة عالية على منح طاقة فورية للجسم دون الحاجة للمشروبات الصناعية.

دعم المناعة ومضادات الأكسدة

العصير غني بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مكافحة الجذور الحرة وتقليل التهابات الخلايا، إضافة إلى احتوائه على فيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة ويساعد في الوقاية من بعض الأمراض الشائعة.

دعم الهضم والترطيب

بفضل محتواه المرتفع من الماء ومركباته الطبيعية، يساعد عصير القصب في ترطيب الجسم وتنظيم الجهاز الهضمي، كما يمكن أن يساهم في تحسين حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك عند استهلاكه بشكل منتظم.

صحة الكبد وإزالة السموم

تفيد بعض الدراسات بأن مركبات القصب يمكن أن تساهم في تحسين وظائف الكبد والمساعدة في إزالة السموم من الجسم، ما يجعله خيارًا مناسبًا للدعم الغذائي في أنظمة التخلص من الفضلات.

فوائد للبشرة والمظهر

العناصر المضادة للأكسدة في عصير القصب تساعد على ترطيب البشرة، تعزيز إنتاج الكولاجين، وتأخير علامات الشيخوخة، ما يمنحه دورًا مفيدًا في تحسين مظهر الجلد عند تناوله باعتدال.

