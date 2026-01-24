الفلفل والكوسة من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.

ووفقًا لما جاء في موقع "Medical News Today"، فإن إدخالهما ضمن النظام الغذائي اليومي يساهم في الوقاية من العديد من المشكلات الصحية.

1- تعزيز صحة الجهاز المناعي

يحتوي الفلفل، خاصة الألوان الزاهية، على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من العدوى.

كما تحتوي الكوسة على مضادات أكسدة تدعم وظائف الجهاز المناعي وتقلل من الالتهابات.

2- دعم صحة القلب

الفلفل والكوسة غنيان بالألياف والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان لتنظيم ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3- تحسين صحة الجهاز الهضمي

تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الكوسة والفلفل على تحسين عملية الهضم وتعزيز حركة الأمعاء، مما يساهم في الوقاية من الإمساك ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

4- المساعدة في الحفاظ على الوزن

يتميز الفلفل والكوسة بانخفاض السعرات الحرارية وارتفاع محتواهما من الماء والألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، ويجعل تناولهما خيارًا مثاليًا للأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه بطريقة صحية.