الرغبة في تناول الأطعمة الغريبة قد تكون علامة على مرض خطير

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون إيطاليون أن الرغبة المفاجئة في تناول أنواع محددة من الطعام قد ترتبط ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والمبيض وبطانة الرحم.

كما أن هذه التغيرات في التذوق غالبا ما تختفي بعد العلاج، مثل التغيرات الغذائية التي يمر بها الجسم أثناء الحمل والتي تزول بعد الولادة.

ويعتقد العديد من الأطباء أن الجسم يرسل إشارات قبل أشهر من التشخيص.

واحدة من أكثر الإشارات غير المتوقعة هي الرغبة المفاجئة والمكثفة في نوع معين من الطعام".

وأظهرت النتائج حالات مختلفة، منها مريضة شخصت لاحقًا بسرطان الكلى وكانت تشرب محلول المخلل مباشرة من البرطمان مع البسكويت، بينما أصبح آخر فجأة مدمنًا على منتجات الألبان.

ومنذ أكثر من 40 عاما، أفاد الدكتور ثورستان بروين من معهد غلاسكو لعلم الأورام أن واحدا من كل أربعة مرضاه لاحظوا فقدان الشهية لطعام أو شراب مفضل قبل أشهر من التشخيص، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما أن الرغبة المفاجئة في تناول الثلج أو أشياء غير تقليدية قد تكون رد فعل الجسم لنقص معين".

ومع ذلك، حذر خبراء آخرون من الاعتقاد بأن تجنب السكر يمنع نمو السرطان، مؤكدين عدم وجود أدلة على أن الرغبة في السكر مرتبطة بأعراض السرطان.

وأشارت الدراسة أيضا أن الرغبة الشديدة في الطعام ارتبطت بسرطان الثدي واللمفاوي والمبيض وبطانة الرحم.