5 فوائد لتناول حبات الرمان على الريق

كتبت- نرمين ضيف الله:

11:00 ص 25/09/2025

حبات الرمان

الرمان من الفواكه التي يطلق عليها "كنز صحي"، لما يحتويه من فيتامينات ومعادن تعزز صحة الجسم.

وينصح بتناوله على الريق للاستفادة القصوى من عناصره الغذائية، وإليك أبرز فوائده وفق هيلث لاين.

تنشيط الهضم

يساعد تناول الرمان صباحًا على تحسين عمل الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على الألياف الطبيعية.

تعزيز المناعة

غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة يجعله درعًا طبيعيًا لمقاومة العدوى وتقوية الجهاز المناعي.

دعم صحة القلب

يساعد الرمان في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، ما يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية.

ترطيب ونضارة البشرة

تناوله بانتظام يمد البشرة بالعناصر التي تحافظ على مرونتها وتقاوم علامات الشيخوخة المبكرة.

إمداد الجسم بالطاقة

احتواؤه على سكريات طبيعية ومعادن يجعله خيارًا مثاليًا لمد الجسم بالنشاط والحيوية منذ بداية اليوم.

فيديو قد يعجبك:





