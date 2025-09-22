لماذا يجب تناول التين يوميا؟

كتب – سيد متولي

التين من أقدم النباتات، وهو ليس فاكهة بل نورة ثمرية، ولكن لا يغير هذا من فوائده الصحية العديدة.

لماذا يجب إدراج التين في النظام الغذائي لكل من يهتم بالهضم وصحة القلب ونضارة البشرة؟

صحة الجهاز الهضمي: يحتوي التين على الألياف الغذائية؛ فثلاث إلى أربع حبات فقط توفر نحو 20٪ من احتياجات الجسم اليومية من الألياف، التي تحفز حركة الأمعاء بلطف وتغذي البكتيريا النافعة، كما يحتوي التين على الإينولين، غذاء لبكتيريا البيفيدوباكتيريا، والإنزيمات التي تساعد على شطر البروتينات والدهون، مما يسهل عملية الهضم، بحسب فيستي رو.

صحة القلب: تحتوي 100 جرام من التين على 680 ملج من البوتاسيوم (حوالي 17٪ من حاجة الجسم اليومية)، الذي يعادل آثار الصوديوم الضارة ويخفض ضغط الدم، كما تساهم البوليفينولات والفيتوستيرولات في خفض مستوى الكوليسترول "الضار"، بينما تحافظ أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 على مرونة الأوعية الدموية.

نضارة البشرة: يحتوي التين على مضادات الأكسدة مثل فيتامينات A وE والسيلينيوم، التي تحارب الجذور الحرة وتبطئ الشيخوخة. كما يمد البشرة بمعدني الزنك والنحاس الضروريين لتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على مرونتها ونضارتها.