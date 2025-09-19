نوع فاكهة شهيرة تعالج سرطان القولون والبروستاتا – لن تصدق

كشفت دراسات طبية حديثة عن فاكهة شائعة تمتلك قدرة مدهشة على مكافحة الخلايا السرطانية، خاصة في حالات سرطان القولون والبروستاتا، وهي فاكهة القشطة المعروفة بمذاقها اللذيذ وفوائدها الغذائية، وفقًا لـ healthline.

السر في مضادات الأكسدة

القشطة غنية بمركبات طبيعية قوية مثل الأسيتوجينينات، التي أظهرت تأثيرًا فعالًا في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف وتدعم جهاز المناعة.

دعم صحي شامل

بجانب دورها المحتمل في الوقاية من السرطان، تساهم القشطة في تحسين الهضم بفضل الألياف، وتمنح الجسم مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على الصحة العامة.

نصائح طبية مهمة

على الرغم من هذه النتائج الواعدة، يؤكد الأطباء أن القشطة ليست بديلاً عن العلاج الطبي، لكنها قد تكون جزءًا من نظام غذائي صحي يساعد على تعزيز الوقاية ودعم الجسم خلال العلاج.