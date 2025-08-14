هل يمكن منع الحمل باستخدام الدش المهبلي؟

منع الحمل بالدش المهبلي- هل هذا ممكن؟

تعتقد بعض النساء أن الدش المهبلي فعال في منع حدوث الحمل، الأمر الذي يدفعهن إلى استخدامه بعد الانتهاء مباشرة من ممارسة العلاقة الحميمة. فما صحة ذلك؟

يستعرض "مصراوى" في التقرير التالي، مدى فعالية الغسول المهبلي في منع الحمل، وفقًا لموقع "Kids Health".



هل الدش المهبلي يمنع الحمل؟

استخدام الدش المهبلي فور الانتهاء من ممارسة العلاقة الزوجية لا يساعد على منع الحمل كما تعتقد بعض النساء، بل قد يساهم في حدوثه، ويرجع ذلك لسببين، هما:

1- سرعة الحيوانات المنوية

أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، تصل الحيوانات المنوية إلى الرحم بسرعة أكبر من سرعة المرأة في استخدام الدش المهبلي بعد الجماع، الأمر الذي يجعله غير مجديًا في منع الحمل.

2- دفع الحيوانات المنوية

استخدام الدش المهبلي بعد العلاقة الحميمة قد يساعد على حدوث الحمل، لأنه يتسبب في دفع الحيوانات المنوية إلى الرحم.

هل الدش المهبلي يؤثر على خصوبة النساء؟

بحسب الأدلة العلمية، تواجه النساء اللاتي يستخدمن الدش المهبلي أكثر من مرة أسبوعيًا صعوبة أكبر في الحمل، مما يعني أنه قد يؤثر سلبًا على خصوبة المرأة بشكل أو بآخر.

هل الدش المهبلي آمن؟